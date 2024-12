Game-experience.it - PS6, il lancio non verrà ritardato a causa del lungo ciclo vitale di PS5, rivela Sony

Interactive Entertainment ha deciso di celebrare il 30° anniversario di PlayStation, un evento che testimonia il costante supporto della comunità di giocatori e sviluppatori. Durante una nuova intervista Hideaki Nishino, co-CEO di SIE, ha ribadito che le console rimarranno il cuore dell’esperienza videoludica, precisando che PS5 avrà ancora una vita lunga davanti a sé, ma nonostante questo l’uscita di PS6 non tarderà.Il dirigente ha precisato su Famitsu che nonostante PlayStation 5 sia disponibile da quattro anni, con tanto di introduzione delle versioni Slim e Pro, la console continuerà ad essere fondamentale per. Ma nonostante questo l’arrivo di una nuova generazione come PlayStation 6 non dipenderà dalla popolarità attuale di PS5.Al contrario, la tempistica sarà dettata dall’evoluzione tecnologica e dalla capacità didi integrare tali innovazioni in un prodotto equilibrato.