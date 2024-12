Lanazione.it - Imprese, luci e ombre. Vola il farmaceutico in crisi il manifatturiero

L’export traina l’economia fiorentina, con un balzo in avanti della farmaceutica e della meccanica e con una fortissima battuta d’arresto del. E’ quanto evidenzia la Camera di commercio diffondendo i dati dei primi nove mesi del 2024, in cui le esportazioni della Città metropolitana hanno "toccato quota 17 miliardi, con un incremento del 13,9% nel terzo trimestre e una stima tendenziale per fine anno di +8,3%, a quota 22,5 miliardi". E con oltre la metà del Pil che viene ormai stabilmente realizzata sui mercati internazionali. Stando ai dati elaborati dall’ufficio studi di piazza dei Giudici la crescita delle esportazioni è quasi interamente imputabile ai settori della farmaceutica (+65,7%) e della meccanica pesante (+45,4%). La farmaceutica, in particolare, ha guadagnato in un anno circa dieci punti percentuali di peso specifico nel paniere delle esportazioni, arrivando a rappresentare il 29,8% del totale.