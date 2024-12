Agi.it - Fazzolari, "il rimpasto di governo non è all'ordine del giorno". Salvini, "io al Viminale? ne parleremo con Giorgia"

AGI - Ildi"non è all'del". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista, parlando con i cronisti al Senato sull'ipotesi di un ritorno di Matteoal, spiega che "si può parlare di tutto, veramente non c'è preclusione su nulla. Unsi fa quando l'attività delne troverebbe giovamento. A oggi non mi sembra che ci sia questa esigenza", ha aggiunto. "Piantedosi? E' un ottimo ministro, così comeall'Interno farebbe sicuramente molto bene, ma a oggi non c'è un'esigenza di", ha concluso. "Siamo tutti nelle mani del buon Dio - ha replicato, dal canto suo, il leader della Lega lasciando il Senato dopo il voto sulla manovra -. Il ministro dell'Interno l'ho fatto e penso discretamente.