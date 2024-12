Tg24.sky.it - Cecilia Sala, dalle inchieste in Afghanistan all'arresto in Iran

Leggi su Tg24.sky.it

La giornalista, 29 anni, è stata arrestata in, dove si trovava con regolare visto giornalistico per lavorare a nuove puntate del suo podcast Stories (Chora Media). Conosciuta soprattutto per le suedai fronti caldi di tutto il mondo, dall’all’, era partita da Roma lo scorso 12 dicembre ed è stata fermataautorità di Teheran il 19 dicembre. Sarebbe dovuta rientrare in Italia il giorno seguente, ma è stata portata nel carcere di Evin. Le accuse a suo carico non sono ancora state formalizzate. Soltanto venerdì 27 dicembre ha potuto ricevere la visita in carcere dell'ambasciatrice italiana nella capitaleiana. Negli anni, tra le altre cose, ha seguito sul campo la crisi in Venezuela, la caduta di Kabul e dell'nelle mani dei talebani e la guerra in Ucraina.