Capodanno Roma niente botti | via alla campagna

“Afesteggia senza”: prende il via laanti ‘’ per la notte dell’ultimo dell’anno. L’assessora all’ambiente diSabrina Alfonsi ha chiarito che: “per fare festa possono bastare tante luci colorate e silenziose, belle e rispettose della sicurezza, dell’ambiente e dei nostri amici animali”.: viadel ComuneDue foto, una di un cane l’altra di un gatto: gli animali sono nascosti sotto una coperta, nella emblematica ricerca di protezione. Sono le immagini scelte dal Comune per lanciare lacontro idi.“Si tratta di unache abbiamo fortemente voluto, in attesa che diventi strutturale e non più solo emergenziale il divieto di utilizzarerumorosi in città durante qualunque tipo di festeggiamento” ha detto l’assessora comunale all’ambiente Sabrina Alfonsi.