Calici tra i palazzi | il rinascimento dei vigneti urbani in Italia

Nascosti tra gli edifici e i monumenti storici, irappresentano un tesoro enologico spesso sconosciuto ai più. In, paese dalla tradizione vinicola millenaria, questi piccoli appezzamenti coltivati a vite all’interno dei centri abitati stanno vivendo una vera e propria rinascita. Dieci esempi in particolare si distinguono per qualità, storia e fascino, offrendo vini unici nati letteralmente all’ombra di campanili e.Milano: la vigna di Leonardo da VinciNel cuore di Milano, all’interno della Casa degli Atellani, si nasconde un vigneto con una storia straordinaria. Donato a Leonardo da Vinci da Ludovico il Moro nel 1498, questo piccolo appezzamento è stato riportato in vita nel 2015 grazie a un attento lavoro di recupero. Oggi produce un vino bianco a base di Malvasia di Candia, la stessa varietà coltivata ai tempi di Leonardo.