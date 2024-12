Ilrestodelcarlino.it - Botti vietati e multe a Bologna: fino a quando e cosa si rischia

, 28 dicembre 2024 – Stop all’uso indiscriminato di petardi e fuochi d’artificio. Il comune diinfatti ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte di cittadini non autorizzati. Il provvedimento, valido su tutto il territorio comunaleal 7 gennaio, proibisce l’accensione e l’esplosione di, mortaretti e simili in luoghi pubblici e aree di uso comune.siLa misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire situazioni di pericolo, soprattutto in vista delle celebrazioni di fine anno. Chi viola il divietouna multa che va da 50 a 500 euro. “L’obiettivo non è solo quello di far rispettare una norma, ma di proteggere l’incolumità di tutti e preservare il decoro urbano”, si legge nella nota diffusa dal Comune.