Anteprima24.it - Bilancio delle attività del 2024 dei Carabinieri Forestali in provincia di Salerno: 342 persone denunciate e sanzioni per oltre 580.910 euro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiNelsono stati chiamati a far fronte a continue e sempre più evolute sfide investigative nelle macro-aree di competenza, che hanno portato a n. 14.490controlli , a n. 522 notizie di reato e n. 599 illeciti amministrativi contestati, per un importocomplessivo notificato di580.910.E’ il risultato complessivosvolte neldagli 89 militari in forza al GruppoForestale di, articolato capillarmente sul territoriole con n. 17NucleiForestale,al Nucleo Investigativo di Polizia Agroambientale e Forestale (N.I.P.A.A.F.) ed al Nucleo CITES di. Con tale struttura organizzativa il Gruppo disvolge il servizio d’istituto su n. 132 Comuni di cui n. 55 condivisi con il RepartoP.