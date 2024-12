Ilrestodelcarlino.it - Bergamini, la sentenza: "Dovrebbe farti a pezzi come hai fatto con lui". Il cugino sotto indagine

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

haicon lui, vigliacco.". Una frase cristallizzata da un’intercettazione ambientale che, secondo i giudici, imprime un altro scossone al muro di silenzi che per 35 anni ha coperto la verità sulla morte di Donato ‘Denis’, il calciatore argentano in forza al Cosenza morto nel 1989 a Roseto Capo Spulico, in Calabria. Non suicidaritenuto per anni ma assassinato con premeditazione, secondo la convinzione della corte d’Assise di Cosenza che ha vergato cinquecento pagine per motivare ladi condanna a sedici anni di Isabella Internò, ex fidanzata del giovane centrocampista. Su quella intercettazione, che accende i riflettori su Roberto Internò,di Isabella, si era soffermato a lungo nella sua arringa l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia