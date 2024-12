Quotidiano.net - Alcol e farmaci alla guida, Garattini: “Bene la stretta del nuovo codice. Gli effetti e cosa dimostra la scienza”

Roma, 28 dicembre 2024 – D’accordo con ladecisa daldella strada su uso die droghe al volante Silvio, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. Gli abbiamo chiesto di spiegarci glidelle sostanze sulla. “La quantità giusta dial volante? Zero” "Chi si mette al volante – è netto il professore – non deve proprio bere. Perché il consumo diprovoca comunque uno stato di intontimento e riduce la velocità di reazione. Le conseguenze non sono uguali per tutti, cambiano da persona a persona. La velocità di reazione è unaimportante perchéndo si rischia di andare contro un ostacolo, che sia una macchina, un camion, una barriera. Il tempo di reazione è fondamentale sia per bloccare il veicolo che, ad esempio, per affrontare le curve”.