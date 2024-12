Iltempo.it - Un anno di sondaggi: un crollo clamoroso e Italia più bipolare

È sempre più divisa in due schieramenti l'opinione pubblicana. Il bilancio degli orientamenti di voto, frutto dell'integrazione deidei principali istituti, vede primeggiare il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d', tutt'altro che eroso nel consenso dai due anni di governo. Se la coalizione di centrosinistra cresce, il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte sulla scia della faida interna con Beppe Grillo vede un tracollo delle intenzioni di voto. Insomma, il 2024 è stato undi "riposizionamento" per molti elettori: complici significativi appuntamenti elettorali, come le Europee e alcune consultazioni Regionali, il quadro si è decisamente bipolarizzato rispetto a unfa. È la fotografia consegnata dall'ultima Supermedia del 2024 Agi/YouTrend, con il bilancio per tutte le forze politiche.