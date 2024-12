Calciomercato.it - Thiago Motta sorride a metà: Koopmeiners c’è, nuovo stop per Nico Gonzalez | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

La Juventus prepara la sfida di domenica all’Allianz Stadium contro la Fiorentina: le ultime dalla Continassa tra rientri e possibili assenzeTre buone notizie e una cattiva pera due giorni dallo scontro Champions contro la Fiorentina, in programma domenica pomeriggio all’Allianz Stadium.(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecdella Juventus, oltre a, ritrova anche capitan Danilo e Douglas Luiz per il match contro i viola valido per la 18° giornata del campionato di Serie A. Sia l’olandese che i due brasiliani si sono allenati insieme al resto del gruppo nella seduta odierna e rientreranno nella lista dei convocati di. L’ex Atalanta si era fermato a scopo precauzionale al termine del primo tempo dell’ultimo match vinto sul campo del Monza, con i successivi esami che avevano escluso lesioni all’adduttore della coscia.