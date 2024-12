Quotidiano.net - Stangata per i vulnerabili: bolletta della luce +18% nel 2025. Allarme super aumenti per la fine dell’accordo Russia-Ucraina sul gas

Milano, 27 dicembre 2024 – Unain crescita del 18% per i. Una beffa? No. L’effetto dell’aumento del prezzo del gas (che alimenta alcune centrali italiane), un inverno più rigido e lo spettrofra Mosca e Kiev per permettere il passaggio del metano russo attraverso l’. Unaper idi inizio anno dunque per le bollettedegli utenti più fragili. Lo annuncia l'Arera che prevede un aumento del 18,2% per la fascia dei cosiddetti 'clienti tipo’ serviti in 'maggior tutela’ (i cosiddetti) nel primo trimestre del. Unaelettrica che interesserà circa 3,4 milioni di utenti, per lo più cittadini di oltre 75 anni, percettori di bonus sociale, soggetti disabili, residenti in moduli abitativi di emergenza o nelle isole minori e utilizzatori di apparecchiature salva-vita.