Movieplayer.it - Skeleton Crew, i migliori omaggi e riferimenti nell'episodio 5

Leggi su Movieplayer.it

Scopriamo tutti gli easter egg nel quintodella nuova serie di Star Wars in streaming su Disney+.prosegue a gonfie vele: la nuova serie TV di Star Wars su Disney+ sembra stia mettendo d'accordo tutti e si incontrano anche pochissime critiche online - dove i detrattori si fanno più combattivi - all'operato di Jon Watts e Christopher Ford, praticamente inattaccabile sul fronte della messinscena. Dopo averci portato su At Achran, uno dei segretissimi gioielli della Vecchia Repubblica, lo strampalato equipaggio composto da bambini, "Jedi" e droidi matti devia verso un nuovo pianeta per unpieno diche andiamo subito a spiegarvi. Il capitano Tak Rennod I protagonisti riescono a estorcere nuove .