Sport.quotidiano.net - Sassuolo Pisa guastafeste, distacco dimezzato

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Stefano FoglianiDoveva arrivare, è arrivata. Perché gli invincibili, quando tra loro e l‘invincibilità rotola una pallone, prima o poi cadono. Ebbene, ilnon perdeva da fine agosto e cade: a, senza che il suo primato ne risulti screziato – i toscani di Inzaghi rincorrono, ancora a -3, quando però prima del match di ieri erano a -6, lo Spezia terzo è a -5 – ma perdendo, diciamolo, l’occasione di ‘ammazzare’ il campionato sulla scorta della prima sconfitta esterna stagionale. Pazienza: le discussioni sulle scelte di Grosso – che restituisce l’undici iniziale a Lovato che dal 1’ non giocava da settembre e appalta al ‘falso nueve’ Pierini il vertice del 3-1 offensivo – le lasciamo ai social, registrando però come la differenza tra la capolista che perde per la seconda volta in stagione e ilche si rifà sotto la facciano 30’’.