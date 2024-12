Sport.periodicodaily.com - Sampdoria-Pisa: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I blucerchiati per togliersi dalla zona retrocessione, i toscani per confermarsi al secondo posto.si giocherà domenica 29 dicembre 2024 alle ore 19.30 presso lo stadio Marassi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREMomento delicatissimo quello che stanno vivendo i blucerchiati, reduci da due mesi senza vittorie e ad appena due punti dalla zona retrocessione. Sulla panchina è arrivato Semplici che però ha raccolto soltanto tre pareggi, per cui serve una svolta immediata.Tutt’altra situazione in casa dei toscani, secondi in classifica a meno tre dal Sassuolo capolista, battuto nettamente nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Pippo Inzaghi si giocherà la promozione diretta fino all’ultimo.