Roma chiude una discoteca dell’Eur | gravi irregolarità e due morti sospette

, 27 dicembre 2024 – Era ritrovo di migliaia di avventori ogni fine settimana in occasione di eventi musicali. Oggi, il Questore diha disposto la revoca della licenza di un noto locale, meta abituale di giovani che vi trascorrevano serate all’insegna della musica e di ricevimenti, dopo che nella notte tra il 7 e l’8 dicembre scorso era stato interessato da un controllo che gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura dihanno messo in campo, anche all’esito di segnalazioni raccolte in occasione di precedenti controlli attuati presso altri locali notturni nelle settimane addietro. In più occasioni, infatti, giovani avventori di questi ultimi avevano segnalato situazioni anomale.Tante leaccertate: capienza pari a oltre 2000 persone a fronte del limite consentito di 600 unità, uscite di emergenza ostruite e/o con approdo in siti scivolosi e non idonei a garantire un esodo massivo, estintori fuori norma, addetti alla sicurezza non in possesso dei titoli abilitativi e della formazione richiesta dalle normative di settore.