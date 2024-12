Sport.quotidiano.net - Portanova e Meroni già guardano alla partita di Mantova. "Ora puntiamo a fare un ottimo fine anno»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Autore del quarto sigillo stagionale Manolo, con il gol al 12’ del primo tempo, ha contribuitovittoria in casa, che mancava dal 20 ottobre: "Finalmente ci siamo riusciti e l’abbraccio dopo il gol tra chi era in campo e la panchina è il simbolo dell’unità del gruppo. Siamo contenti, soffriamo tanto e ci alleniamo duramente insieme. Non abbiamo vissuto delle belle feste per Natale, stiamo lavorando per far passare ai nostri tifosi un bel finale d’. A Cittadella laè stata decisa da degli episodi, l’abbiamo riguardata analizzando gli errori, ma la cosa importante era cambiare atteggiamento e portare a casa i tre punti. E’ stata dura perché la Juve Stabia è una squadra che gioca bene e con convinzione, come dimostrano anche i loro punti in classifica".racconta quindi di un dolore che da un po’ sente al polpaccio, ma minimizza "E’ colpa di una botta che ho preso, ma non è niente di grave".