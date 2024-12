Spazionapoli.it - Napoli-Danilo, spunta un problema: si è inserito un altro club, le ultime

è il nel mirino delormai da tempo: ci sarebbero stati dei passaggi positivi, ma c’è stato l’inserimento di unproprio nelleore. Tranelleore sono stati fatti importanti passi avanti. Ildi Aurelio De Laurentiis ha individuato proprio nel difensore brasiliano un elemento di assoluto spessore ed ideale da inserire all’interno dello scacchiere di Antonio Conte.La ricerca del difensore rappresenta il primo obiettivo in questa sessione invernale di calciomercato, è quello diè il nome in cima alla lista di Giovanni Manna. La Juventus, stando a quelle che sono le notizie delleore, si sarebbe decisa a liberare il calciatore.Al contempo, anche lo stessoavrebbe aperto alla possibilità di approdare all’ombra del Vesuvio, ponendo cosi delle basi importanti per il prosieguo della trattativa.