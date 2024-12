Pianetamilan.it - Milan-Roma, Ranieri: “Vi spiego che sfida sarà. Su Saelemaekers …”

Claudio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il, in programma domenica alle 20:45. Egli ha parlato presso la sala stampa del centro sportivo di Trigoria. Ecco le sue dichiarazioni. “Decido sempre la sera prima della gara, per cui domani tirerò le mie conclusioni. Chiunque vada in campo sono convinto che si faccia una buona partita, hanno tutti la mia fiducia”. “Bisogna spezzare una lancia in favore dei nostri dottori, che hanno fatto esattamente quello che il referto ci diceva. Abbiamo rimproverato chi dovevamo rimproverare e siamo corsi ai ripari. Tutto qua”. “Inutile che si sottolinei, i tifosi sono la nostra forza, il nostro sangue, che ci danno la scossa. Siamo professionisti, ma un conto è essere professionisti con un pubblico che ti sospinge e un conto è esserlo con un pubblico che non ti sospinge.