Ilfattoquotidiano.it - Manovra, Castellone (M5s) attacca il governo: “Siete come Robin Hood al contrario: togliete a molti per dare a pochissimi”

“Questa legge di bilancio è l’ennesima occasione mancata per questo”: la vicepresidente del Senato Domenica, del Movimento 5 stelle,così l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni durante il dibattito sullain corso a palazzo Madama. “Questa legge di Bilancio è a immagine e somiglianza del, è unal, toglie aipersempre agli stessi, a”, ha incalzato.Unache, sottolinea la senatrice M5s, “toglie ache sono sempre gli stessi,i pensionati, i malati, i lavoratori poveri“: “Ci sono 4 milioni e mezzo di persone che rinunciano alle cure mediche, quasi la metà perché non ha i soldi per curarsi. Ci sono 4 milioni di lavoratori poveri che non riescono ad arrivare a fine mese, nonostante lavorino ogni giorno”, ha aggiunto.