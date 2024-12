Lettera43.it - L’esercito ucraino ha catturato il primo soldato nordcoreano

Le forze armate ucraine hannounche combatteva insieme conrusso. Lo ha riferito l’intelligence sudcoreana. Il militare, ferito in combattimento, è ilprigioniero di guerra della Corea del Nordda quando Pyongyang ha dispiegato le sue forze per sostenere l’invasione russa.South Korea’s National Intelligence Service (NIS) confirmed that Ukraine captured a wounded North Korean Soldier, marking the first known instance of a North Korean Combatant being seized. The Soldier was reportedly captured by Ukrainian Forces in Russia’s Kursk Region, as. pic.twitter.com/bzqcjMUfov— OSINTdefender (@sentdefender) December 27, 2024Ilsarebbe statonella regione russa di KurskIlsarebbe statonella regione russa di Kursk, parzialmente occupata dall’Ucraina nel corso dell’estate e che la Russia sta cercando di riconquistare, anche con l’aiuto di miliari inviati da Kim Jong-un.