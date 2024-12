Ilrestodelcarlino.it - Ladro d’appartamento scoperto sul fatto

È stato sorpreso mentre scavalcava la recinzione di una casa insieme a due complici. E, a seguito dei successivi controlli, è stato trovato con il bottino di un altro furto. È stato così denunciato dai carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi, un ventiquattrenne italiano residente in provincia di Ferrara. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica scorsa. I militari della Stazione di Porto Garibaldi erano impegnati in un servizio di intensificata vigilanza nei centri abitati, con lo scopo di prevenire i furti in abitazione. E proprio durante questa attività, hanno sorpreso un uomo che, insieme a due complici, era intento a scavalcare la recinzione di un’abitazione in via Aspromonte, con l’obiettivo di entrare nella casa. Alla vista della pattuglia, i tre hanno cercato di dileguarsi a piedi nelle vie vicine, tentando di far perdere le proprie tracce.