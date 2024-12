Amica.it - Il 2024 di Kate Middleton: si conclude bene l’anno più difficile della principessa

Se c’è un anno chenon dimenticherà mai, quello è il. Un anno nefasto, nella vitadel Galles, iniziato con un intervento programmato all’addome e finito con un percorso di chemioterapia. Ma la vita, recita un detto, è ciò che accade quando si fanno altri piani. Evidentemente non basta far partefamiglia reale più famosa al mondo per godere di una buona salute. I tumori colpiscono chiunque: giovani e vecchi, ricchi e poveri, famosi e sconosciuti. E, questa volta, è toccato all’ex commoner, un domani regina.Ora che il 31 dicembre si avvicina, ripercorriamo cosa è successo in questi ultimi mesi che hanno sconvoltoe tutta la sua famiglia.