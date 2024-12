Ilfattoquotidiano.it - Honda e Nissan? Insieme per necessità. La “colpa” è della Cina, dove il business fatica

La più importante notizia di fine anno in ambito automotive è senza dubbio l’annunciofusione tra. Sono diverse le ragioni di una scelta del genere: affrontarele sfide di elettrificazione e digitalizzazione (leggi anche Intelligenza Artificiale), unificare le piattaforme costruttive, razionalizzare i processi produttivi, le fabbriche e le operazioni di Ricerca e Sviluppo. Migliorare nondimeno anche le economie di scala e l’efficienza generale.Basta questo per giustificare un matrimonio tra quelle che un tempo, come l’ex addal dente avvelenato Carlos Ghosn ha ricordato, erano concorrenti agguerrite? In realtà, la ragione principale si chiama: lì, le due “promesse spose” stanno entrambendo non poco, con quote di mercato che si assottigliano.