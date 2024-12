Helena cosa è successo con lui Grande Fratello Zeudi confessa su Alfonso | la reazione spiazzante

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante questo Natale 2024 la protagonista assoluta delle dinamiche delè diventataDi Palma. L’ex miss Italia è entrata in gioco poche settimane fa e si è legata in tutti i sensi aPrestes. Anche in puntata si è parlato di questa ‘nuova coppia’ ma nel giro di 24 ore qualè cambiato. Proprio il 25 dicembresi è lasciata andare conD’Apice, regalando, seppur sotto il cuscino, un bacio appassionatissimo al pubblico.Pubblico che però non ha potuto fare a meno di chiedersi come avrebbe reagitoa quel bacio inaspettato. Curiosità già soddisfatta: poche ore dopoha deciso di raccontare tutto alla modella. Sia del bacio che del motivo per cui si è avvicinata all’ex Temptation Island. La sua? Spiazzata, sulle prime, ma soprattuttoper i telespettatori.