Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario presentano "Broncio. Stand-up comedy a Radio2"

ROMA – Un doppio imperdibile appuntamento con la comicità live arriva su Rai: il 28 dicembre e il 4 gennaio alle 22.45Deil nuovo varietà radiofonico “-up”. Un’occasione unica per scoprire, in diretta e senza filtri, i protagonisti della comicità italiana di domani.La Sala B di Via Asiago ospiterà sul palco i migliori nuovi talenti comici, pronti a portare sul palco la loro verve e la loro ironia per conquistare le risate del pubblico presente in studio e di quello delle ascoltatrici e degli ascoltatori a casa. A dare il via alle esibizioni e ad arricchire lo show saranno i due-up comediansDe, con il loro spirito irriverente e le loro irresistibili battute: “Siamo davvero contenti di portare laupnella gloriosa sede di Via Asiago davanti a un pubblico dal vivo.