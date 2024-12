Ilrestodelcarlino.it - Che brava Domitilla

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come ogni anno, in questo periodo, Ravenna ha ospitato la prima prova nazionale riservata agli Under 14 nel ’Gran Premio Giovani’ di spada. Per le lame ravennati, nel più ampio senso del termine, considerata anche la grande competizione, sono arrivati ottimi e incoraggianti risultati. Il risultato di maggior prestigio è arrivato tra le Bambine con la vittoria diFoschini del Cs Placci Faenza: quinta testa di serie, la Foschini si è piazzata 15ª nella fase a gironi. Nel tabellone ad eliminazione diretta, ha superato tutti i turni sino alle semifinali nelle quali ha dominato la ligure Canepa (10-5) prima di vincere di 1 stoccata (10-9) contro la lazialeFoschini. Sempre al femminile il secondo podio della tre giorni bizantina: tra le Ragazze fantastico secondo posto di Alea Mileo del Circolo Ravennate della Spada, battuta nella finalissima 15-14 dalla pisana Vanni.