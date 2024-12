Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp. La Limitese frena la capolista. Sovigliana: il sogno continua

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il 2024 della Serie A1 del campionato diEmpoli-Valdelsa si chiude nel segno della, prima squadra capace dire la corsa dellaCasa Culturale. A Montelupo nell’ultima giornata di andata del girone A della massima categoria, infatti, i limitesi impongono l’1-1 alla corazzata sanminiatese: Fontani a segno per i padroni di casa e Becherini per gli ospiti. Nello stesso gironea sognare la qualificazione alla fase finale il, che grazie alla doppietta di Gjonikaj e al gol di Camara espugna 3-2 Certaldo (inutili i due gol di bomber Tronnolone per i valdelsani). Non si è invece giocato nel girone B di A1, a 12 squadre: si riprenderà il 17 gennaio, una settimana dopo il ritorno in campo di tutti gli altri gironi. In Serie A2 è l’Arci Cerreto Guidi a prendersi la vetrina di questo turno natalizio.