Iltempo.it - Botti di Natale, l'irriverente sfida social tra FdI e Pd | I post

Leggi su Iltempo.it

Fratelli d'Italia e Partito democratico si affrontano (e si sbeffeggiano) viacon due campagne particolarmente divertenti. Se per anni la politica sembrava aver abbandonato le tavole degli italiani, dopo annidi governi al potere senza un chiaro mandato elettorale, oggi forse c'è meno vergogna di professarsi di destra odi sinistra. Così i due principali partiti si sono scontrati in una campagna online particolarmente azzeccata e divertente. Se le sono date di santa ragione pure sul diritto di primogenitura, ovvero su chi abbia avuto per primo l'intuizione di pubblicare le istruzioni «per sopravvivere alcon i tuoi parenti un po' di destra», come scrive il Pd, o «il manuale d'uso per una vigilia con i parenti di sinistra». Giovanni Donzelli (FdI) non ha dubbi, la gara è stata vinta dal partito di Giorgia Meloni.