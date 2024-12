Ilrestodelcarlino.it - “Barche affondate e danni: adesso basta”

Civitanova, 27 dicembre 2024 –ai pontili e agli ormeggi, quattroe marittimi feriti. I conti della mareggiata di Natale sono pesanti. Il porto di Civitanova ancora una volta non ha retto l’urto con la tramontana e il maestrale. Sette associazioni del diporto (La Rosa dei Venti, Levante, La Marina, Aurora, Medusa, Lega Navale, Club Vela) tornano ad alzare la voce “perché non è stata realizzata ancora nessuna opera idonea a proteggere il porto, che subisce le conseguenze del maltempo, sempre più violento”. L’obiettivo della protesta è il governatore Acquaroli: “la Regione, indifferente, lascia cadere nel vuoto l’ennesima richiesta di confronto con i tecnici e con il presidente, che ha tenuto per sé le deleghe ai porti”. L’ultimo tentativo è stato fatto tramite il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, ma senza risultato.