Alessia Piperno, la storia della blogger detenuta in Iran nel 2022 nello stesso carcere di Cecilia Sala

Tra coloro che hanno espresso solidarietà a, la giornalista italiana arrestata inil 19 dicembre ein una cella di isolamento neldi Evin, c’è anche, la travelche nelfu protagonista di una vicenda simile. Anche lei venne fermata dalle autorità di Teheran e trasferitaistituto di detenzione, dove rimase per 45 giorni per poi essere rilasciata. «Aidealmente dico di tenere duro come ho fatto io per 45 giorni. Neldi Evin a noi stranieri fisicamente non torcono un capello, ma mentalmente ti provano molto. So cosa vuol dire il terrore di stare in una cella da soli. Abbraccio i suoi genitori, immagino il loro dolore che è come quello che hanno provato i miei», ha detto all’Ansa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daViaggiatrice (@travel.