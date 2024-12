Anteprima24.it - Tentano furto in abitazione: due arresti nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minutoDue uomini già noti alle forze dell’ordine – Vittorio F. e Pasquale A., di 63 e 32 anni – sono stati arrestati per tentatoa Mariglianella dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. I militari della sezione radiomobile – allertati dal 112 – hanno sorpreso i due mentre stavano forzando una finestra per introdursi in un’di via Torino. Sono stati bloccati e, perquisiti, trovati in possesso di un passamontagna, di una torcia e di arnesi atti allo scasso. L'articoloin: duenelproviene da Anteprima24.it.