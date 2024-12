Sport.quotidiano.net - Reggiana, regalo di Natale in ritardo: grande reazione e vittoria per 2-1 sulla Juve Stabia

Reggio Emilia, 26 dicembre 2024 – Lasi fa undi(con qualche ora di) enorme:prestazione ecasalinga contro unache era quarta in classifica e arrivava da tre vittorie di fila. Ora i granata salgono a 21 punti, con la zona playout due punti indietro (in attesa di Sampdoria-Carrarese di stasera). Riscattata la pessima gara di Cittadella con una prestazione da squadra vera: finisce così il girone d’andata. Il primo tempo è praticamente perfetto: Portanova al 12’ di testa sblocca la gara su un cioccolatino di Vergara, bravissimo nel cross morbido. Poi Sampirisi rischia su una spinta su Rocchetti, ma per l’arbitro non c’è rigore. Al 24’ altro Vergara show: concaparbietà recupera una palla che aveva perso una frazione di secondo prima (assist di Sersanti), poi si libera per il tiro e sinistro imprendibile per il 2-0.