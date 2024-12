Ilveggente.it - Reggiana-Juve Stabia, Serie B: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della diciannovesima giornata diB e si gioca giovedì alle 15:00: statistiche, notizie, probabili, diretta tv,.Sono cinque i risultati utili di fila per la: i campani, quarti in classifica, sono in piena zona playoff e dimostrano, partita dopo partita, di essere una formazione che può certamente arrivare a giocarsi laA tramite gli spareggi. Certo, non è questo l’obiettivo, dopo la promozione della passata estate, ma se uno è in ballo balla, lo sappiamo.B:(Lapresse) – Ilveggente.itPer la, invece, il momento non è dei migliori: diciotto punti in classifica e fuori dai playout, per ora, solo ed esclusivamente per una differenza reti migliori.