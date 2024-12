Anteprima24.it - “Quirinale, 31 dicembre ore 20.30”, a Frigento la presentazione con Di Sibio

Tempo di lettura: 3 minutiL’ultimo giorno dell’anno è caratterizzato da una presenza fissa, fin dal 1949, ovvero il Messaggio di fine anno del presidente della Repubblica. Prima alla radio, poi anche in televisione, infine attraverso i social media, il Messaggio giunge in ogni casa. A volte il contenuto arriva alle nostre orecchie il giorno dopo, o perché impegnati nei cenoni canonici o perché immersi nella folla delle piazze in attesa dei vari concerti.Da pochi giorni è stato pubblicato un libro di Francesco Didal titolo “, 31ore 20.30” che ripercorre in rapida ma approfondita sequenza i Messaggi del primo mandato presidenziale di Sergio Mattarella. Questo volume, pubblicato da La Bussola edizioni, sarà presentato venerdì 27alle ore 18 presso l’auditorium comunale di