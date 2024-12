Iltempo.it - "Quando tornerò in tv...", d'Urso spiazza Staffelli: che succede col Tapiro d'oro

Luci su Barbara d'. La divina d', per oltre 15 anni al timone dei più importanti programmi di Canale 5. Una "macchina da guerra", cintura nera di share, con ascolti stellari. Ma da un paio di stagioni non è più in video. Il "Biscione" (alias Mediaset) ha affidato il suo ultimo programma, Pomeriggio 5, a Myrta Merlino. Ora, alla d'viene consegnato ild'oro di Striscia la notizia (per lei, come fa sapere il Tg satirico di Antonio Ricci, si tratta del 14 esimo). «Le “luci della d'” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti.in tv - perchéprima o poi - dovrò triplicarle», tuona Barbara d'. Questa sera, 26 dicembre 2024, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerioconsegnerà und'oro “benaugurante” - con al collo un corno portafortuna - a Barbara d'per essere rimasta lontana dalla televisione nell'ultimo anno.