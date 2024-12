«Ozempic Santa». Elon Musk (dimagrito) e quella battuta sul farmaco per diabetici che scatena polemiche

Leggi su Open.online

ha ammesso di usare alcuni farmaci per perdere peso. Il miliardario ha postato una sua foto sui social, vestito da Babbo Natale, in cui sembra, definendosi ““. Il riferimento è al popolareanti diabete in uno tra le star di Hollywood proprio per il dimagrimento lampo. Uncostoso, limitato a chi può spendere mille dollari al mese per quattro iniezioni settimanali. Per la precisioneha ammesso su X di usare Mounjaro, che ha lo stesso principio dell’. Ha meno effetti collaterali ed è più efficace, ha spiegato, scherzando: «Come Cocaine Bear (celebre film horror, ndr), ma con Babbo Natale e!». Per il multimiliardario farmaci simili possono aiutare a combattere l’obesità negli Stati Uniti. Una tesi in contrasto condi Robert F.