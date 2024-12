Norvegia bus in mare con 60-70 persone

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.45 Grave incidente stradale indove un autobus di linea con 60-70a bordo è finito fuori strada ed è precipitato in. Lo riferiscono i media norvegesi. L'incidente si è verificato nel comune di Hadsel, nella contea di Nordland nel Nord del Paese. Al momento non è chiaro se ci sono state vittime. Le operazioni sono in corso, nonostante le pessime condizioni atmosferiche. Alcuni dei passeggeri sono stati tratti in salvo e ospitati in un scuola nelle vicinanze del luogo dell'incidente.