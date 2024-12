NBA Christmas Day 2024 i Mavericks perdono Doncic e partita | a Dallas passano i Timberwolves

Leggi su Sportface.it

Dopo il successo dei New York Knicks ai danni dei San Antonio Spurs, l’NBADay si sposta all’American Airlines Center di. Un Natale però da dimenticare per idi Jason Kidd, che vengono sconfitti dai Minnesotaanche Lukaa causa di un problema muscolare nel corso del primo tempo. Vittoria di vitale importanza per Edwards e compagni, che arrivavano a questa sfida in Texas con tre sconfitte consecutive sulle spalle e un umore di certo non dei migliori. Dopo tre quarti dominati, Minny si complica la vita nell’ultimo quarto ma al fotofinish ha la meglio per 99-105. Edwards chiude con 26 punti, 23 per Randle, mentre Irving sfiora i 40 fermandosi a 39.LA CRONACA DELLASin dai primi possessi i Twolves sembrano in serata, il che non era affatto scontato in un periodo che definire complesso sarebbe riduttivo tra sconfitte e polemiche di vario genere anche all’interno dello spogliatoio.