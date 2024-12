Mistermovie.it - Mister Movie | Il Trailer di Un Tipo Imprevedibile 2 anticipa il sequel di Adam Sandler

e il suo personaggio più iconico tornano neldi una commedia cultIl ritorno di Happy Gilmore e il ritorno di Shooter McGavinNetflix ha finalmente svelato il primo teaserdi Un2 (titolo originale Happy Gilmore 2),del celebre film con. Il video di 45 secondi, presentato al pubblico, segna il ritorno di uno dei personaggi più amati delle commedie degli anni ’90: Happy Gilmore, un ex giocatore di hockey che intraprende una carriera nel golf per salvare la casa della nonna. Nel teaser, è possibile vedere anche il ritorno di Christopher McDonald nei panni del temuto rivale Shooter McGavin, uno dei protagonisti più iconici del primo capitolo.Un cast stellare per ilIl cast di Un2 vede il ritorno di alcuni dei protagonisti più amati dal pubblico.