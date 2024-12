Oasport.it - LIVE Conegliano-Talmassons 1-0, A1 volley femminile in DIRETTA: 3-7. Arriva la reazione delle friulane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-7 Contrattacco vincente in pallonetto di Stratzali. TImeout chiesto da coach Santarelli.3-6 Muro diche tocca l’asticella.3-5 Diagonale strettissima di Lanier.2-5 Ricezione imprecisavenete che diventa un assist per Kocic.2-4 In rete il servizio di Lubian.2-3 Diagonale lenta di Lanier che beffa la difesa avversaria.1-3 Parallela perfetta di Storck.1-2 Block out ben piazzato da Lukasik.0-2 Gran difesa die potente attacco di Shcherban.0-1 Si riparte con la diagonale lunga vincente di Shcherban.SECONDO SET25-22 PRIMO SET! Ci pensa la subentrata Adigwe a stoppare i sogni di rimontaospiti.24-21 Non molla, che annulla un altro set point con Storck.24-20 Ancora a segno Stratzali con il block out.