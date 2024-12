Le indagini sulla petroliera Eagle S dopo il danno a un cavo sottomarino tra Finlandia ed Estonia | i sospetti sul sabotaggio

Leggi su Open.online

Le forze di polizia finlandesi hanno svolto un sopralluogoS, attualmente ancorata nelle acque territoriali della, per indagarerottura di unelettricoche collega laall’. La nave porta bandiera delle Isole Cook ed era partita da San Pietroburgo con destinazione Port Said in Egitto. IlEastlink 2, che collega i due Paesi, è stato interrotto nel pomeriggio del 19 dicembre, ma le cause delrimangono ancora sconosciute. Le autorità finlandesi, però, non escludono l’ipotesi di un. «Siamo saliti a bordo, abbiamo parlato con diverse persone che lavoranonave e abbiamo raccolto prove. L’inchiesta è in corso e continuerà per diversi giorni», ha dichiarato il capo della sezione Centro criminale nazionale della polizia finlandese, Robin Lardot.