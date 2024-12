Thesocialpost.it - Intossicazione da monossido: muore una donna, il marito e la figlia sono gravissimi

Forni di Sopra (Udine) – Una tragedia ha colpito una famiglia nella notte scorsa in Carnia. Unadi 66 anni è morta a causa di un’dadi carbonio, mentre il, di 73 anni, e la, di 28 anni,stati ricoverati in condizioni gravissime.L’allarme è scattato intorno alle 4.30, quando la centrale operativa Sores Fvg ha ricevuto una chiamata di emergenza dal Numero unico per le emergenze della Toscana, attivato dal compagno dellaricoverata. L’uomo, distante dal luogo della tragedia, si era insospettito dopo aver ricevuto messaggi angoscianti dalla giovane, che lamentava conati di vomito e sintomi di perdita di conoscenza.Le squadre di soccorso, giunte tempestivamente sul posto, hanno trovato laormai priva di vita. Ile lastati trasportati d’urgenza in ospedale, dove lottano tra la vita e la morte.