Il Galli San Giovanni ricorda lo scudetto di 50 anni fa

Arezzo, 26 dicembre 2024 – La Società Palae celebra loconquistato 50fa e premia tre atleti che con la maglia dell'alloraFAM Cucine conquistarono a Caserta il Titolo Italiano Allievi. Era il 1974. La cerimonia si terrà il 27 dicembre e tra loro ci sarà Andrea Masini, che fu poi acquistato dalla Perugina Jeans di Roma per la cifra stratosferica di 100 milioni di lire. Una somma che nel 1977 consentì ai dirigenti valdarnesi di aprire il cantiere per costruire il palazzetto dello sport di via Bolzano, tutt’oggi il più grande e funzionale impianto al coperto del Valdarno superiore. Oggi Masini allena in Puglia la Mola New Basket 2012, che milita in Serie B interregionale maschile, ma è rimasto da sempre molto vicino alla sua città natale, San. Dopo aver giocato per oltre 20ai massimi livelli nazionali, ha intrapreso la carriera di allenatore, raccogliendo notevoli soddisfazioni grazie alla attenta cura dei fondamentali individuali e delle tattiche di gioco più aggiornate della pallacanestro.