Guasto ad un treno ritardi di oltre due ore sulla linea Venezia-Bologna

Ancora disagi per chi viaggia inferroviaria, infatti, la circolazione risulta fortemente rallentata dalle 14.30 circa di questo pomeriggio per unad undi Italo. In particolare, tra Poggio Renatico nel Ferrarese e San Pietro in Casale nel Bolognese, i treni viaggiano su binario unico causando pesanti ripercussioni sul traffico. I treni regionali, intercity e quelli ad alta velocità hanno fatto registrareanchele due ore, con alcuni regionali che sono stati addirittura limitati o cancellati. Solo lunedì, alla vigilia delle partenze per Natale, a causa di unallaelettrica tra Puglia e Molise per il maltempo, i treni a lunga percorrenza della tratta Lecce-Milano-Torino erano giunti a destinazione anchele tre ore rispetto all'orario previsto.