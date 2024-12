Zonawrestling.net - AEW: Taz torna a Dynamite dopo l’intervento al ginocchio e l’attacco shock di Christian Cage

Taz èto nella cabina di commento della AEW, facendo il suo attesissimo ritorno nell’episodio didel 25 dicembre. La voce amata della AEW era assente da ottobre, a seguito di un brutale attacco avvenuto in un parcheggio, trasmesso come parte di una storyline intensa., orchestrato dae dalla sua fazione, The Patriarchy (Nick Wayne e Kip Sabian), aveva costretto Taz a sottoporsi a un intervento di sostituzione totale del. I fan attendevano con impazienza il suo ritorno, e la AEW ha risposto durante le registrazioni dia New York City. L’energia nell’arena era elettrica quando la voce di Taz èta a risuonare.Taz returns to commentary in NYC! pic.twitter.com/ciu5Tx7pl5— Kimmy (@kimmysokol) December 22, 2024 La serata è iniziata con un match tra Will Ospreay e Brody King, ma per molti fan è stato il ritorno di Taz a rubare la scena.