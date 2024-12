Justcalcio.com - Tuttosport – Tomori, ricordate Kalulu? La Juventus, il Milan e la strategia Giuntoli

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-25 11:35:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di:Apiace. E anche a Motta piace. A Fonseca, invece, un po’ meno, visto che negli ultimi tempi lo ha utilizzato con il contagocce (nell’ultimo mese ha giocato 11 minuti in campionato e 90 in Coppa Italia neldelle riserve). Insomma, in questo momento è un esubero per i rossoneri e potrebbe essere una risorsa per i bianconeri.alla Juve: ladiQuindi? Quindici proverà a gennaio, sapendo che il giocatore sarebbe felice di cambiare squadra e alla Juve ritroverebbe il suo amico(che in estate ha fatto quel passaggio con grande soddisfazione). E il? Ilsi libererebbe di un ingaggio (4,6 lordi a stagione) e proverebbe ammortizzare la cessione, visto che poi deve andare a cercare un centrocampista.