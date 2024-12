Oasport.it - Quando inizia la Tournée dei 4 Trampolini 2025: programma, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Siamo giunti a quota 73. Tante sono, infatti, le edizioni delladei 4con quella che sta perre. Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen: il mantra sacro degli appassionati di salto con gli sci torna a ripetersi.Una cosa sembra abbastanza certa: non dovrebbe ripetersi per la quarta volta Ryoyu Kobayashi. Per il giapponese inizio di anno decisamente dimenticabile, ed è per questo che la parola passa in maniera decisa ai gruppi tedesco e austriaco: da una parte Pius Paschke per larga misura, dall’altra Daniel Tschofenig e uno Stefan Kraft che mai va sottovalutato. L’Italia sarà rappresentata da Alex Insam e Francesco Cecon, cui si aggiungerà in Austria Andrea Campregher.Ladei 4si disputerà, come da tradizione, da sabato 28 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio