Natale storico | il Papa in sedia a rotelle il Giubileo il monito sul mondo in guerra video

Un po’ tutti i media nazionali e internazionali sono d’accordo: quell’immagine diBergoglio che entra nella Porta Santa, appena aperta per l’avvio del, spingendo da solo la sua, resterà nella storia. Con il suo volto sofferente, con le sue parole sulla speranza e il suocontro le guerre. Proprio la speranza è stata al centro dell’omelia del Pontefice, nel corso della Messa didi stanotte. Speranza come antidoto alle “desolazioni” del. Parole contro gli egoismi e le guerre risuonate anche questa mattina nel tradizionale messaggio Urbi et Orbi in piazza San Pietro.Bergoglio e le guerre contro i bambiniIl pensiero delè andato ieri sera ai bambini mitragliati, alle guerre, ma non solo. Per ilè necessario portare speranza anche nelle carceri, cosa che farà nel giorno di Santo Stefano aprendo una Porta Santa nel penitenziario di Rebibbia, e agli ultimi.